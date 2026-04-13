Lo spread tra Btp e Bund conclude in marginale calo a 79,5 punti base
Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi a 10 anni ha registrato una leggera diminuzione, chiudendo a 79,5 punti base rispetto ai 80,1 punti base di inizio giornata. Durante la seduta, il differenziale si è mosso con piccoli scarti, senza variazioni significative. La differenza tra i rendimenti dei Btp italiani e dei Bund tedeschi si mantiene così su livelli contenuti.
Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in lievissimo ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 79,5 punti base contro gli 80,1 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,88%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Spread Btp-Bund in calo a 80 punti base, aste Btp e Bot dalla prossima settimanaCome già accaduto a inizio settimana, lo spread tra Btp e Bund è rientrato da un picco oltre gli 80 punti base in poche ore.
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