Lo spread tra Btp e Bund conclude in marginale calo a 79,5 punti base

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi a 10 anni ha registrato una leggera diminuzione, chiudendo a 79,5 punti base rispetto ai 80,1 punti base di inizio giornata. Durante la seduta, il differenziale si è mosso con piccoli scarti, senza variazioni significative. La differenza tra i rendimenti dei Btp italiani e dei Bund tedeschi si mantiene così su livelli contenuti.