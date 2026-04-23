Sport e Salute ha prodotto un docufilm in tre episodi dedicato al progetto 'Illumina'. Il film invita a riflettere sul valore di avere uno spazio dedicato allo sport, evidenziando come questi ambienti favoriscano la creazione di connessioni tra persone, rafforzino il senso di appartenenza e contribuiscano all’attivazione di comunità. L’iniziativa si propone di mostrare l’impatto sociale di tali spazi e delle attività sportive.

Cosa significa oggi avere uno spazio per fare sport? Significa creare connessioni, generare appartenenza, attivare comunità. Da questa visione nasce il docufilm in tre episodi prodotto da Sport e Salute e dedicato al progetto Illumina: un racconto che mostra come lo sport possa diventare una leva concreta di trasformazione urbana e sociale. Il viaggio – si legge in una nota – parte da Colle Oppio, nel cuore di Roma, primo esempio di trasformazione urbana. Qui lo spazio pubblico si trasforma ogni giorno in un luogo aperto e inclusivo, dove energie diverse convivono e si incontrano: palloni che rimbalzano, skater e biker in movimento, persone che si fermano, osservano e scelgono di restare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sport e Salute, un docufilm in tre episodi sul progetto 'Illumina'

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