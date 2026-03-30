Castelbuono cuore d' artista aperte le iscrizioni al concorso

A Castelbuono sono aperte le iscrizioni per un concorso dedicato agli artisti, un’occasione per mettere in mostra le proprie opere e confrontarsi con altri creativi. La manifestazione si rivolge a tutti coloro che desiderano partecipare e proporre le proprie creazioni. Le iscrizioni sono aperte fino alla data stabilita e possono essere effettuate presso la sede dell’organizzazione o online.

Decima edizione della manifestazione di arte pittorica: 12 premi complessivi con un montepremi di 4.000 euro C’è un momento in cui ogni artista deve scegliere se restare in silenzio o esporsi davvero. Quel momento è adesso. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla decima edizione del concorso internazionale di arte pittorica “Castelbuono cuore d’artista”, un’iniziativa che negli anni ha saputo affermarsi come punto di riferimento per artisti provenienti da tutta Europa e non solo, con centinaia di candidature ad ogni edizione. Il concorso nasce con una visione precisa: restituire centralità alla pittura come linguaggio fondato su competenza tecnica, ricerca e identità stilistica, offrendo uno spazio concreto a chi lavora con serietà e consapevolezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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