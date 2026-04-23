Spongano ospita Fausto Bertinotti | un dialogo tra storia e presente sulla Sinistra che non c' è

Il prossimo venerdì 24 aprile alle 19:00, il Centro Aggregazione Giovanile di Spongano ospiterà un incontro con Fausto Bertinotti. L’evento si inserisce in un appuntamento che coinvolge la comunità locale e si propone di discutere temi legati alla sinistra politica. La serata vedrà la presenza di Bertinotti, figura storica della politica italiana, in un confronto che collega passato e presente.

SPONGANO (LE) – Il prossimo venerdì 24 aprile, alle ore 19:00, presso il Centro Aggregazione Giovanile, la Città di Spongano diventerà teatro di un confronto di eccezionale valore. All’interno della rassegna culturale "Incontri", l’ex Presidente della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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