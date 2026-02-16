Sora Fausto Bertinotti presenta il suo ultimo libro La sinistra che non c' è
Fausto Bertinotti arriva a Sora il 20 febbraio 2026 per presentare il suo nuovo libro,
Fausto Bertinotti sarà ospite del Comune di Sora venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale dove presenterà il suo ultimo libro "La sinistra che non c'è". Bertinotti, una delle figure più influenti della politica italiana degli ultimi decenni, racconta, dalla prospettiva di un protagonista e di un osservatore in prima linea, la parabola della sinistra contemporanea. Cosa rimane oggi della sinistra? Da dove è necessario ripartire e a cosa si può mirare? Fausto Bertinotti prova a spiegarcelo in questa lucida e penetrante analisi, attingendo alla sua esperienza diretta e alla visione maturata nella lunga militanza politica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
“Che sia l’ultima. Femminicidi e violenza di genere”: Lella Palladino presenta il suo ultimo libro
Lella Palladino, sociologa e attivista, ha presentato il suo nuovo libro “Che sia l’ultima”.
L'aria che tira, Fausto Bertinotti e le nostalgie sovieticheLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sora – La sinistra che non c’è, Bertinotti in città per il suo ultimo libro.
#tagada Il commento di Fausto Bertinotti sull'affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma restaurato con il volto di Giorgia Meloni - facebook.com facebook
#omnibus Gerardo Greco intervista l'ex Presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti: dalla sinistra a Trump fino al Giorno della Memoria x.com