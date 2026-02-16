Sora Fausto Bertinotti presenta il suo ultimo libro La sinistra che non c' è

Fausto Bertinotti arriva a Sora il 20 febbraio 2026 per presentare il suo nuovo libro,

Fausto Bertinotti sarà ospite del Comune di Sora venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale dove presenterà il suo ultimo libro "La sinistra che non c'è". Bertinotti, una delle figure più influenti della politica italiana degli ultimi decenni, racconta, dalla prospettiva di un protagonista e di un osservatore in prima linea, la parabola della sinistra contemporanea. Cosa rimane oggi della sinistra? Da dove è necessario ripartire e a cosa si può mirare? Fausto Bertinotti prova a spiegarcelo in questa lucida e penetrante analisi, attingendo alla sua esperienza diretta e alla visione maturata nella lunga militanza politica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Lella Palladino, sociologa e attivista, ha presentato il suo nuovo libro “Che sia l’ultima”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.