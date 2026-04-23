Spirale di odio sui social contro la compagna di Spada | 20 denunce per diffamazione e minacce

Un avvocato ha presentato venti denunce in Procura contro utenti dei social media accusati di aver diffamato e minacciato la compagna di una persona nota. Le denunce sono state depositate nella giornata di oggi e riguardano messaggi offensivi e minacce ricevute online nei giorni scorsi. La donna, coinvolta nel caso, ha subito insulti e commenti offensivi che hanno portato alle azioni legali.

Venti denunce nei confronti di altrettanti “leoni da tastiera”: è quanto ha depositato in Procura nella giornata di oggi, giovedì, l’avvocato Daniele Mezzacapo che tutela Elena, la compagna di Luca Spada, che è stata bersagliata nei giorni scorsi da insulti e minacce via social, non solo in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Luca Spada, la rabbia sui social: dai desideri di ergastolo agli attacchi alla compagna. Ma non manca il "fango" Uomini e Donne: Raffaella accusa di nuovo Brando, lui denuncia odio e minacce sui socialL'ex corteggiatrice Raffaella Scuotto conferma gli episodi di violenza fisica e psicologica, mentre Brando Ephrikian mostra i messaggi d'odio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Come interrompere la spirale d'odio in Medio Oriente; Il progetto radicale dei suprematisti bianchi: Squadre d’azione nelle città e sprangate agli stranieri. Questa è casa nostra; 180, Recensione del film sudafricano di Netflix; L'OPINIONE. La violenza nasce dentro ciascuno di noi: da Induno un monito universale per sconfiggere l'odio. Guerra Gaza, Mattarella: Uccidere su luoghi preghiera e dove si distribuisce acqua crea spirale odio(Agenzia Vista) Trento, 19 luglio 2025 Non ci si limita più neppure al pur triste compito di colpire soldati contrapposti, ma si spara e si uccide sui luoghi di preghiera, sui luoghi in cui si ... quotidiano.net Mattarella: Si spara sui luoghi di preghiera e su chi ha fame e sete, si rischia una spirale d’odioRoma, 8 dic. (Adnkronos) - Si terrà giovedì 11 dicembre presso la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio a Roma, l’Assemblea Generale dei Soci di Confindustria Nautica che riunirà gli imprenditori ... ilfattoquotidiano.it Spirale luminosa nei cieli delle Hawaii: lo spettacolo spaziale di SpaceX - facebook.com facebook