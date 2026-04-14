Luca Spada la rabbia sui social | dai desideri di ergastolo agli attacchi alla compagna Ma non manca il fango

Dopo la comunicazione dell’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario, sui social sono iniziate numerose reazioni. Alcuni utenti hanno espresso desideri di ergastolo, mentre altri hanno rivolto insulti alla compagna della persona coinvolta. La discussione online si è rapidamente intensificata, portando alla diffusione di commenti negativi e di opinioni contrastanti riguardo il caso.