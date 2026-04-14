Luca Spada la rabbia sui social | dai desideri di ergastolo agli attacchi alla compagna Ma non manca il fango
Dopo la comunicazione dell’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario, sui social sono iniziate numerose reazioni. Alcuni utenti hanno espresso desideri di ergastolo, mentre altri hanno rivolto insulti alla compagna della persona coinvolta. La discussione online si è rapidamente intensificata, portando alla diffusione di commenti negativi e di opinioni contrastanti riguardo il caso.
Non si è fatta attendere la scure del tribunale dei social. Non appena il nome di Luca Spada, il 27enne operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, è finito nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario, la bolla digitale è esplosa. Una tempesta di odio che non.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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