Salgareda investita da camion | donna in gravi condizioni volo in elicottero per Ca’ Foncello Indagini in corso

Una donna è stata investita da un camion a Salgareda, in provincia di Treviso, mercoledì 11 febbraio. Le sue condizioni sono estremamente gravi e, secondo quanto riportato, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in elicottero. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14:00 in località Vigonovo, lungo via provinciale ovest. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. I carabinieri di Ponte di Piave e la polizia locale stanno conducendo le indagini per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato all’investimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

