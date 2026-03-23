Spinazzola Juve conferme anche da Napoli | c’è il forte interesse dei bianconeri ma i partenopei non mollano Gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Spinazzola Juve, la dirigenza valuta attentamente il ritorno del laterale in scadenza mentre il Napoli riflette sul suo contratto. La  Juventus  scandaglia attivamente il mercato per elevare ulteriormente la qualità complessiva della rosa. Le recenti indiscrezioni diffuse dal quotidiano  Il Mattino  confermano un fortissimo interesse per  Leonardo Spinazzola. Il giocatore vive una fase di grandissima incertezza professionale, e la situazione ha subito allertato la dirigenza. I  bianconeri osservano le dinamiche lontano dal  campo, fiutando una clamorosa occasione per assicurarsi subito un elemento di estrema affidabilità per la corsia, capace di garantire un rendimento di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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