Spinazzola Juve, la dirigenza valuta attentamente il ritorno del laterale in scadenza mentre il Napoli riflette sul suo contratto. La Juventus scandaglia attivamente il mercato per elevare ulteriormente la qualità complessiva della rosa. Le recenti indiscrezioni diffuse dal quotidiano Il Mattino confermano un fortissimo interesse per Leonardo Spinazzola. Il giocatore vive una fase di grandissima incertezza professionale, e la situazione ha subito allertato la dirigenza. I bianconeri osservano le dinamiche lontano dal campo, fiutando una clamorosa occasione per assicurarsi subito un elemento di estrema affidabilità per la corsia, capace di garantire un rendimento di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spinazzola Juve, conferme anche da Napoli: c’è il forte interesse dei bianconeri ma i partenopei non mollano. Gli aggiornamenti

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