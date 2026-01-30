Celik Juve il turco rifiuta il rinnovo | i bianconeri provano il colpo a parametro zero L’offerta all’esterno della Roma

La Juventus si muove subito per cercare di assicurarsi Celik, dopo che il calciatore ha rifiutato il rinnovo con la Roma. I bianconeri sono pronti a offrire un contratto di quattro anni a circa 3 milioni di euro per portarlo a Torino a parametro zero. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Celik Juve, rifiutato il rinnovo giallorosso: la Vecchia Signora pronta a offrire un quadriennale da 3 milioni per lo sgarbo a parametro zero. Il futuro di Zeki Celik sembra tingersi sempre più di bianconero, allontanandosi progressivamente dalla Capitale in un intreccio di mercato che rischia di lasciare l'amaro in bocca all'ambiente romanista. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il difensore turco e la Roma sono giunti a un punto morto nelle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza. Nonostante i tentativi della dirigenza giallorossa di blindare uno dei titolari inamovibili dello scacchiere tattico di Gasperini, le parti non hanno trovato l'intesa economica necessaria per proseguire insieme.

