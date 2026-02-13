Spider-Noir | svelata la data di uscita della serie con Nicolas Cage su Spider-Man c’è anche la vers

Nicolas Cage interpreterà Ben Reilly in “Spider-Noir”, la serie Amazon in uscita il 27 maggio 2026, dopo che la produzione ha deciso di puntare su un’opzione in bianco e nero per creare un’atmosfera più intensa e retrò.

Spider-Noir: Nicolas Cage è Ben Reilly nella Serie Amazon del 27 Maggio 2026, con un'Opzione Esclusiva in Bianco e Nero. La serie live-action Spider-Noir, con Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly, debutterà su Prime Video il 27 maggio 2026. La produzione, ambientata nella cupa atmosfera degli anni '30, offrirà agli spettatori la possibilità di scegliere tra una versione a colori e una in bianco e nero, un omaggio al cinema noir classico. L'anteprima americana sarà disponibile su MGM+ a partire dal 25 maggio. Dagli Animiati al Live-Action: La Genesi di un Progetto Inusuale. Dopo il successo planetario dei film d'animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse e Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'universo di Spider-Man si prepara a una nuova, audace espansione.