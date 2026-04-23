Spazio Enel apertura in Bersaglieri

È stata inaugurata una nuova sede di Spazio Enel nel quartiere Bersaglieri. L’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio, offrendo servizi integrati che favoriscono un utilizzo più consapevole dell’energia. La struttura si concentra sulla centralità del cliente, puntando a migliorare l’assistenza e le offerte dedicate alle esigenze locali. La scelta della location mira a garantire una maggiore vicinanza ai residenti e alle imprese della zona.

Centralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia. Si rinnova e si rafforza la mission di Enel con l’apertura del nuovo spazio Enel in città, situato in via Bersaglieri del Po 26, in una zona centrale, che vuol essere più di un semplice punto vendita ma un vero e proprio luogo di relazione e di connessione per i cittadini riminesi, e non solo, che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate. All’inaugurazione del nuovo spazio Enel sono intervenuti, tra gli altri, il responsabile di Energia area nord est Massimo Fazio, il responsabile Spazi Enel Davide Delucca e Andrea Pescatore, imprenditore della società partner Enjoy.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spazio Enel, apertura in Bersaglieri Notizie correlate Cortona: inaugurato il nuovo ‘Spazio Enel’Arezzo, 26 febbraio 2026 – Il 2026 porta buone notizie e rinnovata energia per i servizi a disposizione dei cittadini di Cortona e della Val di... Enel, inaugurato il nuovo spazio in via MazziniCentralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spazio Enel, apertura in Bersaglieri; Enel, inaugurato il nuovo spazio in via Mazzini; Serrande abbassate per Marica, Colei Store e Spazio Enel. Ma c’è pure qualche novità; Nuovi spazi, nuova energia: Enel apre un punto informativo in pieno centro. Spazio Enel, apertura in BersaglieriCentralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia. Si rinnova e si rafforza la mission di Enel con l’apertura del nuovo ... ilrestodelcarlino.it Lo spazio Enel lancia il nuovo sportello dell’efficienza energetica, innovazione e sostenibilità per la cittàArezzo, 11 ottobre 2024 – Presso lo Spazio Enel di Arezzo, in centro città in via Garibaldi 97, arriva una novità importante: in un tempo in cui l’elettrificazione dei consumi è sempre più centrale, ... lanazione.it Spazio Enel Partner Misterbianco - facebook.com facebook