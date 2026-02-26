Arezzo, 26 febbraio 2026 – Il 2026 porta buone notizie e rinnovata energia per i servizi a disposizione dei cittadini di Cortona e della Val di Chiana: in viale Matteotti 7 a Camucia, infatti, ha aperto i battenti il nuovo Spazio Enel che, dotato di locali completamente rinnovati, ampi e accoglienti, costituirà un punto di riferimento per il territorio, offrendo assistenza per le forniture di elettricità, gas e connessioni in fibra ultraveloce, opportunità di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Al taglio del nastro sono intervenuti il responsabile Enel Energia centro Italia Orazzo Carmine, il referente Spazi Enel Partner... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona: inaugurato il nuovo ‘Spazio Enel’

