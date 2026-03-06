Auto fuori strada sulla provinciale 205 a Marudo | ferita una donna di 33 anni

Una donna di 33 anni è rimasta ferita questa mattina in un incidente sulla provinciale 205 a Marudo. L'auto su cui viaggiava è uscita di strada, causando l'intervento dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Marudo (Lodi), 6 marzo 2026 – Incidente stradale, nella mattinata di oggi 6 marzo 2026, lungo la strada provinciale 205, nel territorio di Marudo. Intorno alle 8.30 un'autovettura è uscita di strada autonomamente, per cause ancora in fase di accertamento. L'intervento dei vigili li del fuoco Sul posto sono intervenute diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi: un'autopompa e un'autogru partite dalla sede centrale, oltre a un'altra autopompa del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano. All'arrivo dei soccorritori, l'unica persona a bordo del veicolo era già stata presa in carico dal personale sanitario del 118.