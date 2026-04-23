Spari di Pasqua ad Atripalda | domiciliari per Pellegrino Capaccio resta in carcere il figlio

Durante l'inchiesta sugli spari di Pasqua ad Atripalda, il giudice ha deciso di spostare Pellegrino Capaccio dagli arresti domiciliari al carcere, mentre il suo figlio resta in cella. La decisione è arrivata dopo aver esaminato la richiesta di modifica della misura cautelare presentata dalla difesa. La vicenda coinvolge più persone e si sviluppa intorno a un episodio di violenza avvenuto durante le festività pasquali.

Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sugli spari di Pasqua ad Atripalda. Il giudice per le indagini preliminari Antonio Sicuranza ha accolto la richiesta di attenuazione della misura cautelare nei confronti di Pellegrino Capaccio, disponendo il trasferimento dal carcere agli arresti domiciliari.Le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Spari di Pasqua ad Atripalda, i Capaccio parlano davanti al GipSi è svolto questa mattina, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari Antonio Sicuranza, l'interrogatorio di garanzia di Pellegrino e Giuseppe... Nuova ordinanza per i Capaccio: gli sviluppi sugli spari di Pasqua ad AtripaldaNuovi sviluppi nell’inchiesta sugli spari di Pasqua ad Atripalda, che vede coinvolti Giuseppe Capaccio e Pellegrino Capaccio, assistiti dall’avvocato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spari di Pasqua ad Atripalda, i Capaccio parlano davanti al Gip; Faida e spari ad Atripalda: nuove accuse ai Capaccio; Spari ad Alvanite, notificata in carcere ordinanza bis per i Capaccio; Atripalda, doppia sparatoria di Pasqua: attesi gli esiti dello stub. Faida e spari ad Atripalda: nuove accuse ai CapaccioDoppia sparatoria a Contrada Alvanite la notte di Pasqua: arriva la seconda misura cautelare in carcere per padre e figlio, Pellegrino e Giuseppe Capaccio. Nei loro confronti la procura ... ilmattino.it Atripalda, spari a contrada Alvanite: tre indagatiSarebbero undici i colpi d’arma da fuoco esplosi la notte di Pasqua a Contrada Alvanite ad Atripalda . Gli spari sarebbero stati esplosi a seguito di contrapposizione tra giovani appartenenti a du ... irpiniaoggi.it Ancora spari a cielo aperto a Catania, stavolta nel quartiere San Giorgio. Un nuovo episodio che si aggiunge ai casi delle ultime settimane, dopo via della Concordia e il weekend di Pasqua a Misterbianco. Indagini i#indagini https://www.freepressonline.it/202 - facebook.com facebook