Spari di Pasqua ad Atripalda i Capaccio parlano davanti al Gip
Questa mattina si è tenuto davanti al Giudice per le Indagini Preliminari un interrogatorio di garanzia riguardante due indagati coinvolti in una sparatoria avvenuta nel quartiere Alvanite di Atripalda durante la sera di Pasqua. I due, entrambi residenti nella zona, sono stati ascoltati dal giudice in merito ai fatti accaduti. L'inchiesta prosegue con ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
Si è svolto questa mattina, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari Antonio Sicuranza, l'interrogatorio di garanzia di Pellegrino e Giuseppe Capaccio, i due indagati per la sparatoria avvenuta nel quartiere Alvanite di Atripalda nella sera di Pasqua.La scelta di rispondere alle domandeI.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Spari di Pasqua ad Atripalda: tre indagati per tentato omicidioTempo di lettura: 2 minutiLa sparatoria avvenuta nel giorno di Pasqua ad Atripalda, nella contrada Alvanite, segna un punto di svolta nelle indagini:...