Recentemente si è parlato di un possibile tentativo da parte di SpaceX di entrare nel settore dei processori grafici, sfidando direttamente Nvidia. La questione riguarda un progetto che potrebbe portare alla produzione di GPU, un settore tradizionalmente dominato da aziende specializzate. Elon Musk, noto per le sue imprese innovative, sembra essere interessato a esplorare questa nuova frontiera. La notizia ha attirato l'attenzione di analisti e addetti ai lavori nel settore tecnologico.

La sfida è a dir poco ambiziosa, ma nella sua carriera Elon Musk ha dimostrato di avere coraggio imprenditoriale. Mentre si attende una decisione sulla quotazione di Borsa di SpaceX, con una capitalizzazione record da 1.750 miliardi di dollari, il tycoon avrebbe dei piani industriali notevoli. E li avrebbe comunicati ai suoi investitori. Nel modulo di registrazione S-1 depositato alla Securities and Exchange Commission (SEC) per informare sulla situazione finanziaria e sui rischi prima dalla quotazione, tra le “sostanziali” spese annoverate in conto capitale figura anche “la produzione interna di Gpu”. A scriverlo è Reuters, che ha letto il documento.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - SpaceX sfida Nvidia? Musk e quella tentazione di produrre Gpu

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