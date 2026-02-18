Meta punta su NVIDIA | investimenti massicci in CPU GPU e networking per l’AI del futuro

Meta e NVIDIA: Un’Alleanza Strategica per Ridisegnare il Futuro dell’Intelligenza Artificiale. Meta e NVIDIA hanno siglato una partnership pluriennale che trasformerà l’infrastruttura di intelligenza artificiale di Meta, con un investimento massiccio in CPU Grace e Vera, milioni di GPU Blackwell e Rubin, e l’adozione della piattaforma di networking Spectrum-X. L’accordo, annunciato il 18 febbraio 2026, mira a ottimizzare l’efficienza energetica e la scalabilità dei servizi offerti a miliardi di utenti in tutto il mondo, proiettando le tecnologie NVIDIA al centro dell’evoluzione dell’infrastruttura di Meta.🔗 Leggi su Ameve.eu

BYD: via alle batterie del futuro, stato solido e sodio in arrivo entro il 2027. Investimenti massicci in R&S.BYD annuncia che entro il 2027 lancerà sul mercato batterie di nuova generazione, con tecnologie a stato solido e sodio.

