Il 4 febbraio 2026, al Cisco AI Summit di San Francisco, è successo qualcosa di importante. Intel ha annunciato di voler entrare nel mercato delle GPU, producendo chip internamente. Fino a ora, NVIDIA dominava il settore e collaborava con altre aziende, ma questa mossa cambia le carte in tavola. La scena tecnologica resta in sospeso, mentre si aspetta di capire come reagiranno gli altri giganti del settore.

Il 4 febbraio 2026, al Cisco AI Summit che si è svolto nel cuore di San Francisco, il mondo della tecnologia ha assistito a un colpo di scena che potrebbe ridefinire l’equilibrio di potere nel settore dell’intelligenza artificiale. Il CEO di Intel, Lip-Bu Tan, ha annunciato in diretta, con voce calma ma decisa, che l’azienda avrebbe iniziato a produrre in proprio le GPU dedicate al calcolo ad alte prestazioni, con un strategico sulle applicazioni di intelligenza artificiale e sul gaming ad alto livello. Non si tratta di una semplice espansione del portafoglio prodotti, ma di un passo dirompente: Intel, storico produttore di CPU, entra in un mercato finora monopolizzato da NVIDIA, che detiene oltre l’80% della quota globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intel entra nel mercato delle GPU con produzione interna, NVIDIA in prima fila per la collaborazione tecnica

