Spaccio tra Cava e Vietri | sequestra droga e telefonini due arresti

La Guardia di Finanza di Salerno ha svolto un'operazione tra le località di Cava e Vietri, durante la quale sono stati sequestrati droga e telefonini. In seguito alle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati arrestati due uomini. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controlli lungo la zona.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato i controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. E così, al termine di operazioni di servizio predisposte dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni, sono stati sottoposti a sequestro, in particolare nella città di Cava de’.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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