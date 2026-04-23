Spaccio domestico a Calatabiano | droga e munizioni nascosti tra casa e garage

I carabinieri hanno condotto un'operazione a Calatabiano, trovando droga e munizioni nascoste tra l’abitazione e il garage di una persona coinvolta in attività di spaccio domestico. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati diversi involucri di sostanza stupefacente e alcuni proiettili. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti e reti di distribuzione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri contro lo spaccio. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti continua a essere una priorità assoluta per i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza e della salute pubblica. Particolare attenzione viene rivolta ai contesti urbani più esposti, dove questi fenomeni tendono a svilupparsi con maggiore facilità. Indagini e sospetti su un’abitazione del centro. In questo quadro si inserisce l’intervento dei militari della Stazione di Calatabiano che, sulla base di elementi investigativi ancora da verificare in sede giudiziaria, hanno denunciato una coppia del posto, rispettivamente di 47 e 42 anni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Spaccio domestico a Calatabiano: droga e munizioni nascosti tra casa e garage Notizie correlate Munizioni da guerra e droga pronta per lo spaccio in casa e in auto: arrestato giovane di MontesilvanoSospettavano che potesse aver avviato un’attività di spaccio e per questo i carabinieri di Montesilvano hanno deciso di procedere alla perquisizione... Coppia denunciata per spaccio: in casa droga, munizioni e telecamere nascoste per spiare le forze dell'ordineI carabinieri della stazione di Calatabiano hanno denunciato due coniugi del posto, di 47 e 42 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini...