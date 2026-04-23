Coppia denunciata per spaccio | in casa droga munizioni e telecamere nascoste per spiare le forze dell' ordine

Due coniugi sono stati denunciati dai carabinieri di Calatabiano per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e per possesso abusivo di munizioni. Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell'ordine hanno trovato droga, munizioni e telecamere nascoste utilizzate per sorvegliare gli agenti. I militari hanno eseguito il controllo presso l’abitazione dei due, portando al sequestro di quanto rinvenuto.

I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno denunciato due coniugi del posto, di 47 e 42 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.L'attività investigativa si è sviluppata attraverso servizi di osservazione e riscontri info-operativi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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