Spaccio a Marina Centro il via vai dall' abitazione incastra il pusher

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia Locale di Rimini ha effettuato un intervento a Marina Centro, fermando un uomo di 26 anni trovato in possesso di 210 grammi di hashish. Durante le operazioni, sono stati notati frequenti spostamenti dall’abitazione dell’uomo, che hanno portato all’arresto. La verifica ha confermato la presenza di sostanze stupefacenti, portando alla presa in custodia dell’individuo.

Blitz della Polizia Locale di Rimini nel pomeriggio di giovedì a Marina Centro dove hanno arrestato uno spacciatore 26enne trovato in possesso di 210 grammi di hashish. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era finito da giorni nel mirino degli agenti in quanto sospettato di gestire un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Spaccio in pieno centro, le segnalazioni dei residenti fanno arrestare il pusherIl controllo del territorio nato dalle segnalazioni dei residenti ha portato, nelle scorse ore, all'arresto di un giovane pusher nel cuore del centro... Spaccio al centro scommesse, arrestato un pusherPISA _ I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato un 50enne di origini tunisine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai...