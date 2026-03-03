Spaccio in pieno centro le segnalazioni dei residenti fanno arrestare il pusher

Le forze dell'ordine hanno arrestato un giovane pusher nel centro storico di Bologna, intervenendo dopo le segnalazioni dei residenti. L’operazione si è svolta nelle ultime ore e ha portato alla cattura di qualcuno che operava in pieno giorno in una zona molto frequentata. L’intervento ha seguito una serie di segnalazioni provenienti dalla comunità locale.

Il controllo del territorio nato dalle segnalazioni dei residenti ha portato, nelle scorse ore, all'arresto di un giovane pusher nel cuore del centro storico di Bologna. I carabinieri della stazione Bologna Indipendenza, supportati dai militari del Nucleo Operativo e del V Reggimento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Spaccio in via Emilia Pavese: pusher incastrato dalla Mobile dopo le segnalazioni dei cittadiniNell'ambito dei controlli antidroga sollecitati dalle segnalazioni dei cittadini, l'altra mattina la Squadra Mobile di Piacenza ha individuato e... Leggi anche: Spaccio di cocaina in pieno centro, pusher arrestati a Ladispoli Spaccio a conduzione familiare, arrestati due fratelli e le loro mogli Tutto quello che riguarda Spaccio in pieno centro le segnalazioni... Temi più discussi: Spaccio a tutte le ore a Roma, 22 arresti dal centro alla periferia; Pisa, arrestato 28enne per spaccio in pieno centro -; Cocaina e hashish, scatta l'arresto; Dosi di cocaina pronte da spacciare: posto di blocco a Porto Sant'Elpidio, pusher in trappola. Spaccio in pieno centro a Taranto: arrestato 44enne dalla Polizia di StatoA Taranto un 44enne è arrestato per spaccio di droga in centro, con oltre 25 grammi di cocaina e munizioni sequestrate. trmtv.it Melegnano, arrestati in pieno centro i fidanzati spacciatoriArrestati in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. È accaduto nella serata di mercoledì 25 febbraio a Melegnano, in un appartamento di piazza IV Novembre, dove una coppia di trentenni (lui m ... 7giorni.info Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti le quattordici persone nei confronti delle quali i poliziotti della #Squadramobile di Crotone, al termine dell'indagine denominata "Last minute", hanno es - facebook.com facebook #cronaca San Sperate, due giovani arrestati per spaccio: viaggiavano su auto con targa estera x.com