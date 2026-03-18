Spaccio al centro scommesse arrestato un pusher

Le forze di polizia di Pisa hanno arrestato un uomo di 50 anni di origini tunisine, accusato di essere coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti presso un centro scommesse della città. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale, che hanno sequestrato alcune dosi di droga durante le verifiche. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora in attesa di ulteriori provvedimenti.

PISA I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato un 50enne di origini tunisine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attivita? eseguita nel capoluogo i militari del gruppo di Pisa hanno individuato l’uomo che, con atteggiamento sospetto, saliva a bordo di un veicolo per poi scendere in un centro scommesse distante pochi chilometri. A seguito del controllo eseguito sull’autovettura, il conducente, visibilmente agitato, ha consegnato spontaneamente ai militari una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 2 grammi, riferendo di averla appena acquistata e fornendo elementi utili alla ricostruzione della cessione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Spaccio al centro scommesse, arrestato un pusher Articoli correlati Leggi anche: Napoli, spaccio al Vomero arrestato pusher Scoperta casa di spaccio al corso Indipendenza, arrestato pusher 55enneNel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto che l’abitazione era circondata, in tutto il suo perimetro, da micro telecamere collegate ad... Una selezione di notizie su Spaccio al centro scommesse arrestato... Temi più discussi: Chiusi due centri scommesse catanesi: troppi pregiudicati tra i frequentatori abituali; Bergamo, segnalazione video su YouPol incastra spacciatore davanti al centro scommesse; Spaccia in via Bonomelli e alla vista degli agenti getta involucro contente hashish: ghanese denunciato; Sala giochi e scommesse frequentata da clandestini, spacciatori e pregiudicati: chiusura per 15 giorni. Bergamo, segnalazione video su YouPol incastra spacciatore davanti al centro scommesseA Bergamo, uomo denunciato per spaccio dopo una segnalazione tramite l’app YouPol: la Polizia è intervenuta grazie alla collaborazione dei cittadini. virgilio.it Catania, centro scommesse diventato ritrovo di pregiudicatiLa Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro scommesse di via Zia Lisa, in quanto diventato ritrovo abituale di pregiudicati, come emerso dai diversi controlli effettuati nel ... catanianews.it Due arresti a Potenza per droga. Sequestrate diverse dosi pronte allo spaccio in un parcheggio di Parco Aurora. Un uomo in carcere, una donna ai domiciliari. - facebook.com facebook Le indagini svolte hanno fatto emergere un'attività di consumo e spaccio di stupefacenti a tossicodipendenti locali per 480 grammi di cocaina x.com