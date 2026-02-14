Furto con spaccata in centro | vetrina rotta a calci due arresti
Due uomini di 30 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Torino dopo aver rotto una vetrina a calci durante un furto in via San Vincenzo. La polizia ha intercettato i malviventi poco dopo il colpo, che avevano già preso di mira un negozio nel centro città. I militari hanno rintracciato i sospetti grazie alle telecamere di sorveglianza e all’analisi delle testimonianze raccolte sul posto.
I carabinieri hanno svolto le indagini e trovato i responsabili dell'episodio avvenuto nei giorni scorsi in via San Vincenzo: bottino da circa 1.700 euro tra sigarette elettroniche e contanti I ladri, dopo aver infranto la vetrina prendendola a calci, avevano portato via il contenuto della cassa e vari prodotti, tra cui sigarette elettroniche, per il valore totale di 1.700 euro. Attraverso la visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza, i militari sono riusciti a identificare i due uomini, entrambi noti per precedenti specifici, rintracciandoli nel centro storico nella notte e portandoli in carcere.🔗 Leggi su Genovatoday.it
