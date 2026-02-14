Furto con spaccata in centro | vetrina rotta a calci due arresti

Due uomini di 30 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Torino dopo aver rotto una vetrina a calci durante un furto in via San Vincenzo. La polizia ha intercettato i malviventi poco dopo il colpo, che avevano già preso di mira un negozio nel centro città. I militari hanno rintracciato i sospetti grazie alle telecamere di sorveglianza e all’analisi delle testimonianze raccolte sul posto.

I carabinieri hanno svolto le indagini e trovato i responsabili dell'episodio avvenuto nei giorni scorsi in via San Vincenzo: bottino da circa 1.700 euro tra sigarette elettroniche e contanti I ladri, dopo aver infranto la vetrina prendendola a calci, avevano portato via il contenuto della cassa e vari prodotti, tra cui sigarette elettroniche, per il valore totale di 1.700 euro. Attraverso la visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza, i militari sono riusciti a identificare i due uomini, entrambi noti per precedenti specifici, rintracciandoli nel centro storico nella notte e portandoli in carcere.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nella zona centrale della città, si sono verificati recenti episodi di criminalità, tra cui un furto con spaccata presso una libreria e un tentativo di accesso non autorizzato in un altro locale commerciale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Porto Torres, furto con spaccata in 4 negozi: ladri in azione nella notte, indagano i carabinieri; Sant’Angelo, furto con spaccata in un negozio del centro in pieno giorno; Furto con spaccata nella ditta Tomarchio di Misterbianco, usano l'auto come ariete e scappano con i dolci; Spaccata notturna in un negozio di piazza Umberto: portati via 450 euro.

Furto con spaccata in centro: vetrina rotta a calci, due arrestiI carabinieri hanno svolto le indagini e trovato i responsabili dell'episodio avvenuto nei giorni scorsi in via San Vincenzo: bottino da circa 1.700 euro tra sigarette elettroniche e contanti ... genovatoday.it

Spaccata in via San Vincenzo, carabinieri arrestano due uomini: hanno sfondato la vetrina a calciGenova. Dopo la spaccata dei giorni scorsi in via San Vincenzo, i carabinieri, dopo accurate ma rapide indagini, hanno arrestato due uomini, di 30 e 47 anni anni, ritenuti responsabili del furto che ... genova24.it

Furto con spaccata durante la notte alla profumeria Marionnaud di #poggibonsi Leggi l'articolo: https://www.valdelsa.net/news/furto-nella-notte-alla-profumeria-marionnaud-di-poggibonsi-117212 facebook