Fallisce la spaccata notturna nel negozio di biciclette
Questa notte una banda di ladri ha tentato di svaligiare il negozio di biciclette di Raschiani a San Nicolò, ma il colpo è fallito. I malviventi hanno tentato di sfondare la porta con una spaccata, ma sono scappati senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora indagano sull’accaduto.
È fallita la spaccata che una banda di ladri ha tentato di portare a segno nel corso della notte da Raschiani a San Nicolò. I ladri puntavano a svaligiare il negozio di biciclette, e intorno alle 4 hanno provato a sfondare una vetrina del negozio utilizzando un furgone cassonato in retromarcia come ariete. Qualcosa però è andato storto nei loro piani: i vicini di casa si sono accorti di quello che stava accadendo e hanno chiamato il 112. Nel frattempo è intervenuta sul posto anche una pattuglia di Metronotte e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Il furgone è poi risultato rubato, la vetrina del negozio ha subito un leggero danno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
