Questa notte una banda di ladri ha tentato di svaligiare il negozio di biciclette di Raschiani a San Nicolò, ma il colpo è fallito. I malviventi hanno tentato di sfondare la porta con una spaccata, ma sono scappati senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora indagano sull’accaduto.

È fallita la spaccata che una banda di ladri ha tentato di portare a segno nel corso della notte da Raschiani a San Nicolò. I ladri puntavano a svaligiare il negozio di biciclette, e intorno alle 4 hanno provato a sfondare una vetrina del negozio utilizzando un furgone cassonato in retromarcia come ariete. Qualcosa però è andato storto nei loro piani: i vicini di casa si sono accorti di quello che stava accadendo e hanno chiamato il 112. Nel frattempo è intervenuta sul posto anche una pattuglia di Metronotte e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Il furgone è poi risultato rubato, la vetrina del negozio ha subito un leggero danno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Raschiani San Nicolò

A Milano, un incendio ha interessato un negozio di biciclette elettriche, provocando l’intossicazione di 22 persone, tra cui due bambini.

Un episodio di tentata spaccata nel negozio di alimentari di Chignolo Po si è concluso con l’arresto dell’autore.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Raschiani San Nicolò

Argomenti discussi: Fallisce la spaccata notturna nel negozio di biciclette.

Spaccata notturna al ristorante La Colonnetta, ennesimo raid dei ladri nei locali del centro storico: «Incuranti anche dell'allarme»«Sono entrati dopo la mezzanotte, perché quando i dipendenti sono arrivati prima dell’apertura hanno trovato la porta aperta», spiega il titolare Paolo Lai colpito per la seconda volta in pochi giorni ... ilgazzettino.it

Furto con spaccata a Catania, fallisce assalto a cassaforte supermercato - facebook.com facebook