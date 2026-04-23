Spaccata notturna in una pizzeria e fuga con centinaia di euro Ma le telecamere stanano il ladro

Nella notte tra lunedì e martedì, un ladro ha effettuato una spaccata in una pizzeria d'asporto nel centro della città, arraffando alcune centinaia di euro. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riuscite a individuare il sospettato. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Indagini lampo dei carabinieri su un furto commesso nel cuore della nottata tra lunedì e martedì la pizzeria d'asporto "Al Foro" di via Ravegnana. Ad agire un malvivente in solitaria, che per accedere nel punto vendita ha forzato una parte della vetrata d'ingresso per riuscire ad accedere.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Furto in una pizzeria a Capaccio Paestum: il ladro ripreso dalle telecamereFurto nella notte a Capaccio Paestum, dove una pizzeria situata in via Magna Graecia è finita nel mirino dei ladri. Furto con spaccata e fuga col fondo cassa: identificato il ladroLa Polizia di Stato di Genova ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Genova nei confronti di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spaccata notturna in via Verdi: ladri in fuga da un negozio di informatica. Indagano i Carabinieri; Spaccata notturna al Conad. Castrocaro: colpo flop, tanti danni; Assalto notturno al supermercato: auto usata come ariete, ma il colpo fallisce. Danni ingenti; Spaccata notturna in un negozio di informatica a Frosinone, incastrato dal sangue e dalle telecamere. Spaccata notturna al Conad. Castrocaro: colpo flop, tanti danniAuto-ariete sfonda la porta, cricca messa in fuga dai passanti. Il titolare: Banditi ripresi dalle telecamere ... msn.com Con l’auto sfonda la vetrina della farmacia di Redecesio: danni ingenti, bottino irrisorioAssaltata nella notte, con un'auto-ariete, la comunale di via delle Regioni a Segrate. Danni pesanti, per un bottino di poco più di 80 euro. Colpi analoghi si erano già registrati in svariati comuni d ... ilgiorno.it Spaccata notturna sulla via per Carmiano, il GPS incastra i ladri. La fuga termina con uno schianto contro un palo della ZTL a Copertino. - facebook.com facebook