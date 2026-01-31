Furto con spaccata e fuga col fondo cassa | identificato il ladro

La Polizia di Genova ha catturato un uomo di 45 anni accusato di aver messo a segno un furto con spaccata e fuga con il fondo cassa. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice, dopo aver identificato il sospettato.

La Polizia di Stato di Genova ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Genova nei confronti di un 45enne di fuori provincia. Il provvedimento è arrivato dopo un furto con spaccata avvenuto in un negozio a Marassi. Il ladro, dopo aver rotto la vetrina, era scappato con il fondo cassa. Sull'episodio ha condotto le indagini la sezione crimine diffuso della Squadra Mobile, che ha identificato il 45enne come presunto responsabile anche di altri furti avvenuti in città: effetti personali di privati cittadini e apparecchiature elettroniche di proprietà del Comune di Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Furto Fuga

Nel centro città, un episodio di furto ha visto un individuo utilizzare una pietra per infrangere l’ingresso di un bar, entrando successivamente e sottraendo il registratore di cassa.

Un furto con spaccata si è verificato nel locale Mastrociccio, in corso Vittorio Emanuele a Bari, tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio.

