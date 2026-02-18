Spaccata nel negozio di pasta fresca | ladri frantumano vetrata e scappano con fondo cassa | Secondo furto in due anni

I ladri hanno rotto la vetrina del negozio di pasta fresca Raflò in via Maggiore, causando danni e rubando il denaro contenuto nel fondo cassa. Si tratta del secondo furto in due anni nello stesso locale, che si trova vicino alla stazione centrale. I malviventi sono entrati di notte, usando una spranga per infrangere il vetro, poi sono fuggiti con il bottino. La proprietaria del negozio si dice sconvolta e chiede maggiori controlli nella zona. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un colpo avvenuto in tempi rapidissimi. Sul caso indaga la Polizia di Stato che si servirà anche delle telecamere per giungere all'identificazione dei colpevoli Ignoti banditi hanno messo a segno un colpo in un negozio della città. Il bersaglio dei ladri è stata la gastronomia e pasta fresca Raflò, in via Maggiore. I titolari del negozio si sono accorti del furto all'apertura, verso le 5.30 di mattina. Sul posto è subito giunta per le indagini la Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati sfondando la porta a doppio vetro del locale, quindi rapidamente di sarebbero diretti verso il fondo cassa che è stato asportato completamente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Spaccata in Cit Turin: sfondano la vetrina di un negozio in corso Francia e scappano via con cassa e merceA Cit Turin, un negozio di Corso Francia è stato vittima di una recente spaccata.

Furto con spaccata nella notte, in cassa ci sono circa 200 euro. La vetrata infranta con un tombinoUn uomo ha scassinato il negozio con un tombino durante la notte, portando via circa 200 euro dalla cassa.

