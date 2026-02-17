Bassetti | Vietare i social sotto i 16 anni L’allarme dell’infettivologo sul fenomeno del Chroming

Da orizzontescuola.it 17 feb 2026

Il dottor Bassetti ha denunciato che i social devono essere vietati ai minori di 16 anni per contrastare il fenomeno del chroming, una pratica rischiosa che spinge i giovani a inalare sostanze tossiche provenienti da prodotti domestici.

Bassetti chiede il divieto dei social sotto i 16 anni per fermare il chroming, la pericolosa moda di inalare prodotti domestici tossici. Pennarelli e spray, facilmente reperibili in casa, possono causare danni gravi o morte. L'esperto invita i genitori a vigilare attentamente su queste sostanze.

Tiegan muore per il “chroming” a 13 anni: l’allarme del padre contro le challenge social che uccidono

La tragica morte di Tiegan Jarman, 13 anni, a causa del fenomeno del “chroming”, evidenzia i pericoli delle challenge social che mettono in serio rischio la vita dei giovani.

Il Parlamento Ue chiede di vietare i social media sotto i 16 anni: «Proteggiamo i bambini da piattaforme che creano dipendenza»

