Sostegno Barbacci CISL | Bene la coerenza tra fabbisogno e offerta per il TFA XI ciclo ma la vera sfida resta la stabilizzazione dei precari

Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola, ha commentato la nota relativa al TFA XI ciclo, sottolineando che si registra una coerenza tra il fabbisogno di insegnanti e le offerte di formazione. Tuttavia, ha precisato che la vera questione rimane quella della stabilizzazione dei precari, che continua a rappresentare un obiettivo prioritario per il sindacato. La nota si inserisce in un quadro di attenzione alle politiche di reclutamento e stabilità nel settore scolastico.

Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola, interviene con un comunicato per commentare la nota n.4660 del 14042026 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato avvio alle procedure per XI ciclo TFA sostegno. Il sindacato accoglie con favore il tentativo di allineare l'offerta formativa universitaria alle reali necessità dei territori, ma nello stesso tempo rilancia la sfida su nodi del sistema ancora irrisolti: la stabilizzazione dell'organico e la riforma dei percorsi accademici per l'infanzia e la primaria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Leggi anche: TFA Sostegno XI Ciclo, boom di posti alla Primaria e spinta verso le regioni del Nord: requisiti e prove previste Una raccolta di contenuti Congresso Cisl scuola, Barbacci 'dimensionamento ci preoccupa'I problemi della scuola in Sardegna? Il tema della denatalità riguarda tutta l'Italia ma in particolare questa regione che da troppo tempo soffre anche di una sorta di fuga verso altre realtà e ... ansa.it Cisl, Fa.Re – Fare Rete, in campo azioni concrete a sostegno delle lavoratrici e delle loro famiglieArezzo, 13 settembre 2025 – Cisl, Fa.Re – Fare Rete, in campo azioni concrete a sostegno delle lavoratrici e delle loro famiglie Un impegno che si traduce nella costruzione di risposte ai bisogni ... lanazione.it