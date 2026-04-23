Il 28 aprile, in alcuni comuni della provincia di Salerno, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua. La sospensione è stata decisa per permettere lavori straordinari effettuati da RFI. La misura potrebbe causare disagi alle utenze delle zone interessate, che dovranno fare affidamento su eventuali scorte o alternative. La sospensione durerà durante tutta la giornata, fino al completamento delle operazioni.

Disagi in vista per diversi comuni della provincia di Salerno. È stata infatti programmata una sospensione dell’ erogazione idrica per consentire l’esecuzione di lavori straordinari da parte di RFI. L’interruzione è prevista dalle ore 05:00 del 28 aprile 2026 e interesserà numerose aree del territorio, con effetti differenziati a seconda dei comuni. Il ripristino della regolare erogazione, salvo imprevisti, è previsto entro le ore 05:00 del 29 aprile 2026. I comuni e le zone interessate. Cava de’ Tirreni – Mancanza d’acqua dalle ore 05:00 del 28 aprile fino alle ore 04:00 del 29 aprile nelle seguenti zone: Annunziata (zone alte), Arco Cammarese, San Giuseppe al Pennino, Petrellosa, Starza, Santa Lucia (zone alte), via A.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Sospensione idrica 28 aprile in provincia di Salerno

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