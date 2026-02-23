Salerno lavori in centro | sospensione idrica il 26 febbraio

Un intervento di manutenzione alla rete idrica ha causato la sospensione dell’acqua a Salerno. Il problema si verifica in via Francesco Conforti, dove alcune famiglie del centro storico rimarranno senza acqua il 26 febbraio dalle 14:00 alle 18:00. L’intervento mira a riparare una perdita che ha causato problemi di approvvigionamento nelle case vicine. La sospensione durerà quattro ore e influenzerà le utenze della zona.

. Disagi in arrivo per alcune famiglie residenti nel centro di Salerno. Per consentire un intervento di manutenzione alla rete idrica in via Francesco Conforti, è prevista la sospensione dell'erogazione dell'acqua nella giornata di giovedì 26 febbraio, dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Le strade interessate. Lo stop al servizio riguarderà le seguenti vie e traverse limitrofe: Via Francesco Conforti. Via Giovanni Cuomo. Via Fieravecchia. Vicolo San Bonaventura. L'avviso di Salerno Sistemi. La società Salerno Sistemi informa che, nella fase di ripristino del servizio, pur restando garantiti i requisiti di potabilità, l'acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida o opalescente.