Sorrento si prepara alle prossime elezioni comunali, con il candidato Pinto che ha annunciato una novità nella sua giunta. Ha dichiarato che inseriranno due ex magistrati, Aghina e Picardi, tra i membri del team di governo. La notizia arriva in un periodo in cui si susseguono voci e ipotesi sui possibili sviluppi legali legati alla gestione del territorio locale. La scelta di Pinto ha suscitato attenzione tra gli osservatori della politica cittadina.

In una Sorrento attraversata dai rumors sugli esiti della proposta di scioglimento per camorra che pende da inizio aprile al Viminale, il candidato sindaco di area Pd Ferdinando Pinto sta per annunciare i nomi dei due magistrati che intende proporre all’elettorato come vice sindaco e assessore della sua giunta. Ilfattoquotidiano.it può anticipare che si tratta dell’ex presidente del Tribunale di Napoli Nord Pierluigi Picardi e dell’ex presidente del Tribunale di Torre Annunziata Ernesto Aghina. A Picardi andrà la delega di vice sindaco, ad Aghina quella di assessore alla Legalità. Picardi è stato pubblico ministero a Foggia, giudice a Napoli e presidente del Tribunale di Nola: è stato in prima linea a sostenere le ragioni del No al referendum sulla riforma Nordio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sorrento, la mossa del candidato Pinto contro il ‘Sistema’: “Due ex magistrati nella mia giunta”. Sono Aghina e Picardi

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