Catanzaro punta sul verde | progetto per salvaguardare l’ecosistema e promuovere la biodiversità locale

Il Comune di Catanzaro ha lanciato un nuovo progetto per trasformare un’area degradata in un grande spazio verde. L’obiettivo è creare un polmone naturale che aiuti a proteggere l’ambiente e aumentare la biodiversità locale. La città ha anche presentato una candidatura a un bando nazionale per ottenere fondi e realizzare questa iniziativa.

Il Comune di Catanzaro ha ufficialmente presentato la propria candidatura a un bando nazionale per il contrasto al consumo di suolo, con un progetto ambizioso che punta a trasformare un'area degradata in un nuovo polmone verde e un centro di tutela ambientale. L'iniziativa, denominata "Parco della Avifauna del Corace", è stata approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita su proposta condivisa dall'assessora all'Ambiente Irene Colosimo e dalla vicesindaca Giusy Iemma. Il bando, istituito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 gennaio 2025, mira a finanziare interventi che riducano l'urbanizzazione indiscriminata e promuovano la rigenerazione degli ecosistemi naturali in aree a rischio.

