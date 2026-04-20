A Caltanissetta è stata creata un’area dedicata alle api, situata nell’area verde di via Leone XIII. Questa iniziativa mira a preservare e valorizzare la biodiversità nel centro urbano. La zona, che funge anche da spartitraffico, è stata allestita come un’oasi per le api, contribuendo alla tutela delle specie impollinatrici e alla tutela dell’ecosistema locale. L’intervento si inserisce nel progetto di tutela ambientale della città.

Un nuovo presidio di biodiversità ha preso forma nel cuore di Caltanissetta, precisamente nell’area verde che funge da spartitraffico in via Leone XIII. Il Rotary Club locale, agendo in sinergia con l’amministrazione comunale, ha infatti inaugurato l’Oasi delle Api, un intervento mirato alla salvaguardia degli impollinatori e alla promozione dell’equilibrio ecologico urbano. Sinergia istituzionale e impegno sociale per il territorio. L’iniziativa non è un evento isolato, ma si inserisce nel più ampio quadro del progetto SOS Api 4.0, coordinato dal Distretto Rotary 2110. Durante la cerimonia di presentazione dell’area, diverse figure chiave hanno illustrato le motivazioni dietro questa scelta operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: nasce l’Oasi delle Api per salvare l’ecosistema urbano

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Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Caltanissetta. Inaugurata dal Rotary Club l’Oasi delle Api presso l’aiuola spartitraffico di via Leone XIII; SuperEnalotto, nel Nisseno centrato un 5 da oltre 23mila euro.