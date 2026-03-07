L’allenatore del Napoli ha commentato la partita contro il Torino, conclusa con un risultato di 2-1, sottolineando che Anguissa e De Bruyne sembrano ancora presenti in squadra, nonostante siano andati via. Ha inoltre evidenziato l'importanza di avere a disposizione Sant’Elmas, evidenziando il ruolo del giocatore nel match. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Dazn subito dopo la partita.

A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Ad Alisson chiedo di non essere timido e di non fare le cose semplici" Napoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin on January 25, 2026. (Photo by MARCO BERTORELLO AFP) “Quello che mi rende contento è il fatto che anche se non ci sono giocatori importanti noi non perdiamo mai la nostra mentalità e il nostro modo di essere. Questo lo abbiamo fatto per tutto l’anno. Gilmour ha fatto una prova magistrale, ma sono stati bravi tutti. Abbiamo dominato una partita che ci siamo conquistati con il gol finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant'Elmas"

