Ca' Foscari | le laureate donne sono la maggioranza ma resta il divario nel lavoro

A Ca' Foscari nel 2024, su un totale di 5.025 laureati, il 66,2% sono donne. Di questi, 2.785 hanno conseguito una laurea triennale e 2.240 una magistrale. Nonostante la maggioranza femminile tra i laureati, il divario nel mondo del lavoro rimane evidente.

De Vido: «Le nostre laureate mostrano percorsi brillanti e ottimi risultati negli studi, eppure persistono differenze occupazionali e retributive» Delle 5.025 persone laureate all'università Ca' Foscari nel 2024 (2.785 triennali e 2.240 magistrali), la componente femminile è del 66,2%. Le differenze di genere emergono già dal percorso scolastico precedente: possiede un diploma liceale il 69,8% delle donne, rispetto al 61,5% degli uomini. A questo si aggiunge che, durante gli studi, le donne mostrano una partecipazione più elevata alle esperienze formative (il 91,2% ha svolto un tirocinio curriculare, contro l’86,6% degli uomini) e sono anche più regolari negli studi: il 67,9% conclude il percorso entro i tempi previsti, rispetto al 65,3% dei maschi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Contributi e alloggi: un accordo tra Finanza e Ca' Foscari contro le irregolaritàCa' Foscari Venezia e la guardia di finanza lavorano assieme per prevenire e contrastare le irregolarità nell'ambito del diritto allo studio...

Rettrice Ca' Foscari: «Gioia per la liberazione di Trentini»«Alberto è libero! Con profonda commozione e gioia accogliamo la notizia della liberazione del nostro laureato Alberto Trentini che da oltre un anno...

Venezia, cerimonia a San Marco: laurea di Ca' Foscari per 727 giovani /FOTOVenezia, 19 aprile 2023 - Tocchi al cielo oggi in piazza San Marco per il Giorno della Laurea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia: nel corso di due cerimonie, mattutina e pomeridiana, hanno ... ilrestodelcarlino.it

Ca' Foscari, la cerimonia di laurea in piazza San Marco nel ricordo di Giulia Cecchettin e Valeria SolesinVENEZIA - Cerimonia di laurea in piazza San Marco, ieri, nel ricordo di Giulia Cecchettin e di Valeria Solesin, alla presenza di centinaia di laureate e laureati di Ca' Foscari tornati a riempire il ... ilgazzettino.it

L’Università Ca' Foscari Venezia lanza las Ca' Foscari Honours Scholarships para el año académico 2026/2027 Becas basadas en el mérito, dirigidas a estudiantes internacionales que deseen iniciar estudios universitarios en Italia (en italiano o en inglé - facebook.com facebook

Oggi a Ca' Foscari la rettrice @TLippiello con un gruppo di docenti ha incontrato con grande emozione il nostro laureato #AlbertoTrentini dopo la sua liberazione. Da parte di tutto l’Ateneo bentornato Alberto! x.com