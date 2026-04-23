Un recente sondaggio ha registrato un incremento dell’1,5% per un partito di centrodestra in soli 15 giorni, raggiungendo un nuovo record. Nel frattempo, a sinistra, una leader politica ha superato un altro esponente di rilievo, posizionandosi davanti a un ex premier. La diffusione dei risultati sembra indicare che la sconfitta di un referendum non abbia influito negativamente sul gradimento del partito del presidente del consiglio in carica.

Se qualcuno sperava che sul centrodestra, e in particolare sul partito della premier, la sconfitta del referendum sarebbe stata una mazzata anche sul consenso della pubblica opinione, al netto della giustizia, è destinato a ricredersi in fretta. L ‘ultimo sondaggio, realizzato per “ Porta a Porta “, in onda stasera, fa segnare un balzo di FdI e del centrodestra, come coalizione. Il sondaggio della Ghisleri premia Fratelli d’Italia. Nelle rilevazioni di stasera, Fratelli d’Italia prende il largo, il Pd e il Movimento 5 Stelle crescono, dice il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta con le intenzioni di voto in caso di elezioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggio record per Fratelli d’Italia: balzo dell’1,5% in 15 giorni. E a sinistra Schlein scivola dietro Conte

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