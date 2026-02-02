Sondaggio politico Fratelli d’Italia cresce Pd e M5S calano

Il sondaggio Swg pubblicato oggi rivela che Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi, mentre Pd e M5S perdono terreno. La rilevazione si concentra sulle intenzioni di voto in vista di eventuali elezioni, e i numeri mostrano un trend chiaro: il partito di Giorgia Meloni rafforza la sua posizione, mentre gli avversari si indeboliscono. La situazione politica si muove rapidamente, e questi dati confermano una tendenza evidente sul fronte delle preferenze degli italiani.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce, Pd e M5S calano. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 oggi, 2 febbraio, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il sondaggio è stato effettuato tra il 28 gennaio e il 2 febbraio, quindi – in parte – anche dopo gli scontri avvenuti a Torino sabato scorso in occasione del corteo per il centro sociale Askatasuna. Fratelli d'Italia, nettamente primo partito, sale dello 0,1%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva al 31,3% e stacca ulteriormente gli inseguitori. Il Pd della segretaria Elly Schlein perde lo 0,1% e scende al 22,5%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

