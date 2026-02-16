(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce e il partito di Roberto Vannacci accelera. E' la sintesi del sondaggio Swg che per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi, 16 febbraio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dal . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il sondaggio Swg pubblicato oggi rivela che Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi, mentre Pd e M5S perdono terreno.

Il nuovo sondaggio mostra un calo per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle avanza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sondaggio elezioni, effetto Vannacci e coalizioni più vicine: come cambia il voto oggi; Sondaggio SWG: Futuro Nazionale di Vannacci debutta al 3,3%, Fratelli d’Italia in calo dell'1,2%; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026, in calo Meloni e Schlein, Vannacci fa un buon debutto; Sondaggi politici, destra e sinistra sono quasi pari: Vannacci toglie più voti a FdI che alla Lega.

Sondaggi: calano Fratelli d'Italia, Lega e Pd; sale il Movimento 5 StelleL'ultimo sondaggio del 16 febbraio vede novità nel centrodestra con un calo generale; scende il Pd, sale M5s e AVS ... it.blastingnews.com

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e PD frenano. M5S cresce(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce e il partito di Roberto Vannacci accelera. E' la sintesi del sondaggio Swg che per il Tg La7 fotografa le intenzioni di vot ... msn.com

Il nuovo sondaggio di Termometro Politico fotografa un centrodestra in movimento, con Fratelli d’Italia che arretra di tre decimi e una competizione più serrata tra Forza Italia e Lega. Ma il dato più significativo riguarda la fiducia nella premier: https://fanpa.ge/Y - facebook.com facebook

Sondaggio Termometro Politico Futuro Nazionale al 3,5% calano soprattutto FDI, Lega e “altri partiti” x.com