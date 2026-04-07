In Francia, circa il 20% delle stazioni di servizio ha segnalato una carenza di carburante dopo il fine settimana di Pasqua, secondo quanto annunciato dal governo. La situazione riguarda distributori che non dispongono di uno o più tipi di carburante, causando possibili disagi ai automobilisti nelle aree interessate. La notizia arriva in un momento in cui la domanda di carburante è aumentata a causa delle festività pasquali.

Quasi una distributore di carburante su cinque in Francia ha registrato una carenza di uno o più carburanti dopo il lungo fine settimana di Pasqua. Ad annunciarlo è stata la portavoce del governo francese nonché ministra con delega all’Energia, Maud Bregeon: “Circa il 18% delle stazioni di servizio presenta almeno un carburante non disponibile ”, ha dichiarato a RmcBfm-Tv. A provocare il problema, però, non sarebbe la guerra in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz. O meglio questa è una conseguenza indiretta della crisi. La ministra, come riporta Le Mond e, ha sottolineato che “queste difficoltà derivano da problemi logistici di trasporto ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Francia una stazione di servizio su 5 ha carenza di carburante”, l’annuncio del governo. Ecco perché

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