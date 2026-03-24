Roma, 23032026 – Uova di Pasqua sempre più costose e, secondo molti consumatori, anche più piccole. È questa la percezione prevalente tra gli italiani secondo una rilevazione realizzata dall’Istituto Piepoli per Udicon – Unione per la Difesa dei Consumatori. Quasi 9 italiani su 10 ritengono che oggi le uova di Pasqua costino molto più di qualche anno fa, mentre l’opinione più diffusa è che nel tempo le dimensioni si siano ridotte. La sensazione di un aumento dei prezzi non riguarda solo il cioccolato. La maggioranza degli italiani segnala un forte incremento dei costi di tutti i prodotti tipici pasquali, dalle colombe ai dolci tradizionali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pasqua: Udicon, uova più care e più piccole per 9 italiani su 10

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