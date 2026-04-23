Il presidente della Repubblica ha commentato il significato della lotta di Liberazione, sottolineando come rappresenti una delle tappe fondamentali della storia della Repubblica e il riscatto morale di un popolo. In un discorso, ha evidenziato come i conflitti e le barbarie si manifestino quando prevale la legge del più forte. Nel frattempo, un altro rappresentante internazionale ha rivolto critiche al suo intervento, scatenando un diverso tipo di discussione pubblica.

«La lotta di Liberazione è una delle pagine fondanti della storia repubblicana. Essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia. Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione storica: costituiscono il fondamento dei valori della nostra convivenza civile e della presenza dell'Italia nel contesto internazionale. Una condizione ottenuta a caro prezzo, che ci richiama rigorosamente, ogni giorno, alla responsabilità di difenderla e rinnovarla». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza dell'81° anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mattarella: «Conflitti e barbarie se prevale la legge del più forte. Il 25 aprile momento di coesione». E Solovyov lo attacca

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