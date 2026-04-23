Anche Mattarella attaccato da Solovyev | Quando paragona la Russia al Terzo Reich non sa di cosa parla

Durante una puntata del suo programma televisivo, un noto commentatore russo ha fatto un paragone tra la Russia e il Terzo Reich, suscitando reazioni di diverse parti. Tra queste, anche il presidente italiano ha espresso condanna, affermando che il commentatore non comprende la storia e le conseguenze di quei paragoni. La discussione ha attirato l’attenzione dei media italiani e internazionali, con molti che hanno commentato le dichiarazioni e i loro riflessi sui rapporti tra i due paesi.

Solovyevtorna ad attaccare l’Italia. Soloqualche giorno fa, il propagandista capo del Cremlino aveva rivolto pesanti insulti volgari e sessisti all’indirizzo del premierGiorgia Meloni, mentre questa volta se l’è presa con il Presidente della RepubblicaSergio Mattarella. Solovyev si riferiva, senza citarli direttamente, all’ex ministro degli EsteriLuigi Di Maioe al presidente della RepubblicaSergio Mattarella. Quest’ultimo, infatti, durante una sualectio magistralisall’Università di Aix-Marseille nel febbraio del 2025, aveva paragonatoil presidente russo Putin a Hitler, affermando che l’invasione dell’Ucraina fosse della stessa natura del Terzo Reich.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anche Mattarella attaccato da Solovyev: “Quando paragona la Russia al Terzo Reich non sa di cosa parla” Notizie correlate Mattarella: "La legge del più forte crea barbarie". E Solovyov attacca di nuovo: "Russia come il Terzo Reich? Non sa di che parla"Il capo dello Stato richiama libertà e rifiuto del totalitarismo, mentre il volto tv del Cremlino accusa Roma di “finanziare il nazismo” e insulta i... Leggi anche: Dopo Meloni Solovyev attacca Mattarella: «Non sa di cosa parla». L’invettiva del filo-Putin Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Zelensky a Roma vede Meloni e Mattarella. La premier: Occidente diviso miglior regalo a Mosca -; Le perplessità del Quirinale, poi Mantovano da Mattarella. Ma salta l'emendamento correttivo agli incentivi per i rimpatri: l'idea di un decreto correttivo dopo il via libera; Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di Solovyev (in lingua italiana). La premier: Non saranno queste caricature a farci cambiare strada. Solidarietà di Mattarella; Mattarella elogia il Papa e graffia Trump parlando del potere che inebria, Serve alta capacità di autoironia. Il presentatore tv filo-Putin, Vladimir Solovyov, torna sull'Italia e attacca anche Mattarella. "Quando paragona la Russia al Terzo Reich non sapete di che parla" #ANSA x.com Il presentatore tv filo-Putin, Vladimir Solovyov, torna sull'Italia e attacca anche Mattarella. "Quando paragona la Russia al Terzo Reich non sapete di che parla" #ANSA - facebook.com facebook