Vladimir Solovyev, noto conduttore televisivo russo, ha rivolto insulti alla premier italiana Giorgia Meloni. Secondo fonti vicine al mondo politico di Mosca, gli attacchi sarebbero legati a una faida interna tra i gruppi di potere al Cremlino. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra Russia e Italia, con la figura di Solovyev coinvolta in polemiche pubbliche e scontri verbali.

Dietro gli attacchi del conduttore e propagandista della tv di Mosca Vladimir Solovyev contro la premier Giorgia Meloni ci sarebbe una resa dei conti dei falchi al Cremlino. Il fedelissimo di Putin prima ha attaccato la presidente del Consiglio durante uno dei suoi programmi definendola "putta", "vergogna della razza umana" e "traditrice, poi ha rincarato la dose in un momento successivo, durante una diretta radiofonica. "Ho detto la verità: Meloni ha tradito Trump e sostiene le idee di Mussolini, quindi sottoscrive tutti i crimini commessi dall’Italia fascista e ne condivide la responsabilità. confermandolo con il sostegno allo Stato nazista ucraino", ha sottolineato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Solovyev, il retroscena: dietro agli insulti a Meloni una faida al Cremlino

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