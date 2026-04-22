L’ambasciatore russo si dissocia dagli insulti rivolti alla presidente del consiglio da parte di un giornalista filoputiniano, senza però scusarsi. Questa mattina, il rappresentante diplomatico è stato ricevuto al ministero degli Esteri italiano per discutere delle dichiarazioni del conduttore televisivo. Il Cremlino ha affermato che non ha mai attaccato la presidente del consiglio, rifiutando di assumersi responsabilità per le parole del giornalista.

Roma, 22 aprile 2026 – L’ambasciatore russo Aleksej Paramonov è stato ricevuto questa mattina al ministero degli Esteri italiano in merito agli attacchi e agli insulti rivolti dal giornalista e anchorman filoputiniano Vladimir Solovyev alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Nell'incontro la Farnesina – a quanto si apprende – ha manifestato "profonda indignazione" per le inaccettabili offese rivolte alla Meloni, dal conduttore televisivo. Paramonov, dal canto suo, "ha ricordato di essersi dissociato già ieri sera dalle affermazioni di Solovyev e lo ha fatto più volte durante l'incontro a fronte delle sollecitazioni". L'ambasciatore di Mosca "ha aggiunto che il governo e le istituzioni russe non hanno mai, in alcun modo, attaccato la presidente del Consiglio ".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Solovyev, l’ambasciatore russo si dissocia, ma non si scusa, per gli insulti del giornalista a Giorgia Meloni: “Il Cremlino non ha mai attaccato la presidente”

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