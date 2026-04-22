Caso Solovyev l’ambasciatore russo si dissocia ma non si scusa per gli insulti del giornalista a Giorgia Meloni | Il Cremlino non ha mai attaccato la presidente

Da quotidiano.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore russo si dissocia dagli insulti rivolti alla presidente del consiglio da parte di un giornalista filoputiniano, senza però scusarsi. Questa mattina, il rappresentante diplomatico è stato ricevuto al ministero degli Esteri italiano per discutere delle dichiarazioni del conduttore televisivo. Il Cremlino ha affermato che non ha mai attaccato la presidente del consiglio, rifiutando di assumersi responsabilità per le parole del giornalista.

Roma, 22 aprile 2026 –  L’ambasciatore russo Aleksej Paramonov è stato ricevuto questa mattina al ministero degli Esteri italiano in merito agli attacchi e agli insulti rivolti dal giornalista e anchorman filoputiniano Vladimir Solovyev  alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Nell'incontro la Farnesina – a quanto si apprende – ha manifestato "profonda indignazione" per le inaccettabili offese rivolte alla  Meloni, dal conduttore televisivo. Paramonov, dal canto suo, "ha ricordato di essersi dissociato già ieri sera dalle affermazioni di Solovyev e lo ha fatto più volte durante l'incontro a fronte delle sollecitazioni". L'ambasciatore di Mosca "ha aggiunto che il governo e le istituzioni russe non hanno mai, in alcun modo, attaccato la presidente del Consiglio ".🔗 Leggi su Quotidiano.net

caso solovyev l8217ambasciatore russo si dissocia ma non si scusa per gli insulti del giornalista a giorgia meloni il cremlino non ha mai attaccato la presidente
© Quotidiano.net - Caso Solovyev, l’ambasciatore russo si dissocia, ma non si scusa, per gli insulti del giornalista a Giorgia Meloni: “Il Cremlino non ha mai attaccato la presidente”

Notizie correlate

Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier. Convocato l'ambasciatore russo

Leggi anche: Insulti sessisti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Convocato l'ambasciatore russo

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Italia-Russia, Meloni sugli insulti: No a lezioni da propagandisti; Russia-Italia, scoppia il caso. Il conduttore Solovyev (fedelissimo di Putin) insulta Meloni: Fascista traditrice. Mattarella indignato. Convocato l'ambasciatore; Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Il megafono di Mosca contro Meloni. Tajani chiama l’ambasciatore.

caso solovyev caso solovyev l ambasciatoreCaso Solovyev, l’ambasciatore russo si scusa: Mi dissocio dagli insulti a Giorgia Meloni. Il Cremlino non ha mai attaccato la presidenteRoma, 22 aprile 2026 – L’ambasciatore russo Aleksej Paramonov è stato ricevuto questa mattina al ministero degli Esteri italiano in merito agli attacchi e agli insulti rivolti dal giornalista e ... quotidiano.net

caso solovyev caso solovyev l ambasciatoreRussia-Italia, scoppia il caso. Il conduttore Solovyev (fedelissimo di Putin) insulta pesantemente Meloni: Fascista traditrice. Tajani fa convocare l’ambasciatoreHa definito la premier una idiota patentata, cattiva donnuccia e vergogna della razza umana ... affaritaliani.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.