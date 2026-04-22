Gli insulti di Solovyev a Meloni

Ieri a Firenze, Vladimir Solovyev, noto commentatore russo vicino al governo di Mosca, ha rivolto insulti alla presidente del Consiglio italiano. La sua dichiarazione pubblica si è concentrata sulla leader italiana, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti specifici dell’attacco. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla tensione tra le due figure politiche.

Firenze, 22 aprile 2026 – Ieri Vladimir Solovyev, propagandista russo al soldo di Vladimir Putin, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli insulti sono stati pronunciati dal soave Solovyev durante il suo programma di marchette putiniane. Se non fosse tutto così maledettamente grave da essere serio, anzi serissimo, verrebbe da ridere tanto è ridicolo e sgangherato l’attacco del distinto signore in questione. Insomma, dopo Donald Trump è il turno degli oligarchi russi. Meloni può andarne fiera. Riuscire a far incazzare così tanta gente, soprattutto questa gente, in un colpo solo deve essere motivo di orgoglio....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli insulti di Solovyev a Meloni Gli insulti di Solovyev a Meloni Notizie correlate Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier. Convocato l'ambasciatore russo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di Solovyev (in lingua italiana). La premier: Non saranno queste caricature a farci cambiare strada. Solidarietà di Mattarella; Italia-Russia, Meloni sugli insulti: No a lezioni da propagandisti; Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p.... La Farnesina convoca l'ambasciatore. La premier Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di SolovyevRischia di provocare un nuovo caso diplomatico tra Russia e Italia l'uscita di Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca. In uno dei suoi programmi, Solovyev attacca fronta ... corriere.it Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premierSi profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della ... ilmattino.it La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo dopo i pesanti insulti del propagandista Vladimir Solovyev a Giorgia Meloni. Un atto grave che segna un nuovo strappo diplomatico tra Roma e Mosca, mentre la politica italiana esprime ferma solidarietà alla pr - facebook.com facebook L’ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, dice che «le autorità italiane hanno preso una cantonata» su Solovyev «giornalista assai capace», che ha fatto «valutazioni personali, emotive e private». Poi il gran finale: «Il tentativo di gonfiare quest'episo x.com