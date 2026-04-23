Le ruote Zipp 202 NSW, realizzate in carbonio, sono state presentate come un’opzione leggera per gli scalatori. Con un peso totale di 1.090 grammi, si rivolgono a chi cerca prestazioni elevate in salita. La nuova generazione di questo modello a basso profilo è stata annunciata dalla casa produttrice statunitense. La struttura e i materiali sono stati studiati per ottimizzare la leggerezza e la resistenza.

Solo 1.090 grammi alla bilancia, il che equivale a dire che è il set di ruote più leggero mai prodotto da Zipp. Parliamo delle nuovissime 202 NSW, ovvero della rivisitazione di un modello, quello a profilo medio basso, che l’azienda statunitense ha pensato espressamente per le grandi salite. Iniziando appunto dal peso, estremamente leggero. Il cerchio viene realizzato con una tecnica speciale di laminazione della fibra composita, già utilizzata con ottimo successo per il modello di vertice 353 NSW. La tecnologia Biomimetic Laminate prevede l’utilizzo di carbonio di moduli differenti per massimizzare la rigidità nel punti di innesto dei raggi sulla gola, e per la resistenza sulla gola stessa del cerchio dove appoggia la copertura.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Solo 1.090 grammi: le ruote Zipp 202 NSW sono per veri scalatori

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